Vincent BLAZQUEZ

Ingénieur d'études au sein de l'équipe de recherche Entrepreneuriat de l'IRGO (Université de Bordeaux), pour le projet GRP Lab.

Formateur e-business et webmarketing.

Accompagnement, consulting et formation en webmarketing, stratégie web, social media management, community and content management, gestion de communauté, veille, gestion de la e-réputation, SEO, SEA, social advertising.



Mes compétences :

Communication digitale

Marketing

Community Management

Stratégie internet

E-marketing

Identité numérique

Communication

Webmaster

Développement commercial