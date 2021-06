Vincent BOUFFIGNY

CV complet sur simple demande !



Originaire de haute Normandie, je travaille depuis plusieurs années en mode télétravail (2 à 3 jours par semaine) dans le domaine du développement informatique. Je travaille régulièrement avec les technologies du web, WinForm, WPF. Mes domaines de compétence: analyse, architecture web design, développement, conception graphique et intégration, vision par ordinateur (transformée de Hough, Viola & Jones, MLP), BigData ElastiSearch (indexation, config)

Ayant beaucoup de connaissances sur les cartes à micro-contrôleurs, je cherche à me ré-orienté vers les technologies embarquées, robotique ou autre ...



Suite à un licenciement économique je suis actuellement disponible. (CDD acceptés)



Je vie actuellement en Basse Normandie près d'Avranches (50)

_________________________________________________________________

Assembleur/C/C++/C#/VB.Net/WPF/Asp.Net/PhP/JS/TypeScript - mySQL/SQLServer/Oracle/PostgreSQL/MongoDB, ElasticSearch



Mes compétences :

Java JEE Sprint MVC

Merise / UML / Agile Scrum

Graphisme (Photoshop CSS2 à 6)

JSON / JS / HTML5 (CSS2 et CSS3) / JQuery, Angular

Androïd / Windows Phone (universals Apps)

MySQL, SQL Serveur, Oracle, Postges SQL, MongoDB

Microsoft Kinect : C# unsafe mode

C# calculs parallèles retraitements images : trans

Intelligence artificielle : Perceptron multi-couch

C / C++ / ASP / Dot.Net (C# , VB, ASP.Net, WPF)