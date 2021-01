Vincent CARPENTIER

Consultant expert en gestion de contenu et en documentation structurée, je travaille depuis plus de 12 ans sur des projets documentaires en tant que chef de projet MOE ou en AMOA pour des grands comptes (bancaire, pharma, industrie, etc.), notamment sur les technologies suivantes :



Scenari (3 et 4)

Documentum (5 et 6)

Sharepoint (2007 et 2010)

NewsGator Social Sites



Mes compétences :

Consultant

Documentation

Documentation technique

Documentum

ECM

Gestion de contenu

Microsoft Sharepoint

MOE

NewsGator

RSE

Scenari

Technique

XML