Vincent CHATEAU

◆ Formation :

- Gestion de portefeuilles

- Gestion des risques

- Évaluation d’entreprise

- Analyse financière

- Asset Liability Management

- Produits dérivés



◆ Informatique :

- Microsoft Office : Excel, VBA, Access, PowerPoint, Word

- Business Object, Oracle BI

- REUTERS 3000 Xtra, PowerPlus PRO (certification THOMSON REUTERS Academy 2011)

- SAS, GAUSS, EViews

- SIEBEL/MyAnalytics (outil d’analyse des encours et flux)

- Performance Attribution & Measurement System (PAMS)

- MyCRM (Customer Relationship Manager)



◆ Projets :

- "Flight to Quality & Asset Management, l'aversion au risque et son impact sur les stratégies d’investissement" – Mémoire (2011)

- "Static Option Replication : répliquer une option exotique avec un portefeuille d’options standard" – Etude en Produits Dérivés (2011)

- "La Crise de la Dette" – Mémoire (2010)

- "La Crise des Subprimes" – Mémoire (2009)



Mes compétences :

Marchés financiers

Asset management

Analyse financière

Microsoft Excel

Service client

Logiciel CRM