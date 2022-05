Vincent CHAUMERLIAC

Bonjour,



je suis Chef de Projet

pour des capteurs cliquetis.



Je suis à la recherche d'un nouveau défi dans un environnement international,

Pour vous faire profiter de mon expérience en management de projets, en management d'équipe et en développement de systêmes embarqués complexes.



J'aime travailler dans un contexte international et j'ai eu la chance de l'expérimenter avec des pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Sud.J'ai passé deux ans et demi dans la banlieu de Londres.





J'ai développé un fort sens du service et je mets à votre disposition mon expérience relationnelle

et ma polyvalence. Je suis heureux d'évoluer au sein d'une équipe gérant une forte diversité de tâches.



J'ai choisi aussi pendant deux ans de suivre une formation de co-développement et d’accroissement du Leadership très enrichissanre et m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires

( MutU'all pour ne pas les citer). Je suis vivement intéressé par le coaching professionnel et le développement personnel de mes équipes. Je m'intéresse aux entreprises libérées et aux méthodes agiles. Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.



Très cordialement,



Vnchaumerliac (at) free.fr



Mes compétences :

Management d'équipe

Management de projet

Système embarqué

Sens du service – Forte implication

Culture internationale

Coaching

Communication

Relations humaines

knowledge management

lego serious play