Vincent CHEVALLIER

- 4 années d'expérience en exploitation ferroviaire dans des entreprises privées:

x En opérationnel (3x8) à Lille,

x En pré-opérationnel (2x8) à Lille,

x En tant que responsable de service, en région parisienne.



- Près de 3 années d'expérience en ordonnancement, approvisionnement chez un équipementier automobile de rang 1.



Mobile en France et à l'international, je suis ouvert à toute proposition d'emploi en lien ou non avec ma formation et prêt à relever de nouveaux challenges.



A votre disposition pour échanger sur mon expérience, mes projets, faire connaissance.



Vincent



Mes compétences :

Gestion du stress

Transport ferroviaire

Transport routier

Transport maritime

Transport aérien

Logistique et transport

Travail en équipe

Ponctualité

Ordonnancement

SAP

Gestion des stocks et approvisionnement

Communication