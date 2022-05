Je m'appelle Vincent Clerissj, je suis en cinquième à l'école d'ingénieur informatique Exia Cesi de Bordeaux.

J'aime faire du sport, lire et jouer à des jeux en ligne.



Mes compétences :

C / C+

SQL

C#

Javascript

HTML/css

PHP

AngularJS

Python

Django

Android

Objective-C

Microsoft Windows

UML/OMT

Python Programming

Microsoft Word

Microsoft Visual Studio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Java

Apple MacOS

SWIFT