Vincent COMTET

Vous avez vu la pub "J'aime ma banque" ? Moi c'est plutôt : "J'aime ma boite"

Je ne suis donc pas à l'écoute du marché de l'emploi. Il est donc inutile de me contacter pour me proposer un poste, quel qu'il soit. :)

En revanche, pour toute autre demande : collaboration, problématique projet, formation, ... N'hésitez pas, contactez moi !



Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) :

- 2013 : Microsoft SharePoint 2010, Application Development

- 2011 : Web Applications Development with Microsoft .NET Framework 4



Mes compétences :

SharePoint

Photoshop

.NET

ASP.NET

VB.NET

C#

Office 365