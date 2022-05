Vincent COSTELLAZIONE

Faire du marketing et du commercial comme on le faisait voici 10 ans est bien fini. L’intégration du marketing digital, l’utilisation des réseaux sociaux et les nouvelles habitudes prises par les consommateurs obligent à revoir les techniques des commerciaux pour convertir leurs prospects en Clients.



Face à l’essoufflement des méthodes commerciales traditionnelles, les commerciaux sont de plus en plus nombreux à utiliser les réseaux sociaux, LinkedIn en tête.



Social Selling, Inbound marketing, prospection digitale, ces nouvelles méthodes apportent aux commerciaux les leads qui permettent d'atteindre les objectifs de vente, aussi faut-il savoir les utiliser !



Depuis 10 ans tout a radicalement changé, et j’ai développé une méthode de prospection digitale chez IBM qu’utilise les commerciaux et les partenaires qui m’entourent pour atteindre et développer leurs ventes.



Dire qu’Internet a modifié le travail du commercial serait sans aucun doute en dessous de la réalité : il a TOUT changé.



Mon booster; L'aviation de loisir

"Dès lors que vous aurez goûté au vol, vous marcherez à jamais sur terre les yeux levés vers le ciel" Léonard de Vinci



Une analogie entre la Vente et l'Aviation :

Toujours connaitre son cap, prévoir inattendu, atteindre sa destination et enfin se poser à l'endroit désiré................

Enfin ma curiosité me pousse à rester à l'écoute pour découvrir de nouvelles escales..............



Mes compétences :

Web marketing

HR

Gestion d'entreprise

Grands comptes

BtoB

Key account manager

Marketing viral

Oracle

Emailing

Trafic manager