Vincent COTUGNO

Chargé d'opérations

Direction de l'Environnement et du Développement Durable

DGA Aménagement et Développement Durable

Mairie d'ISTRES



Je suis actuellement chargé d'opérations au sein de la Direction de l'Environnement et du Développement Durable de la Direction Générale Adjointe de l'Aménagement et du Développement Durable de la Mairie d'ISTRES (13800). J'occupe un poste polyvalent d'agent administratif/technique. J'exerce les missions suivantes :



- référent risques majeurs (cellule de crise COVID-19),

- référent dossiers instabilités de falaises,

- référent subventions VAE et VL électriques,

- référents abeilles,

- référent hydrogène,

- coordinateur Istres Propre et Durable,

- coordinateur plantations et reforestation (RTI),

- chargé d'opération feux de forêts et DFCI,

- accueil téléphonique (standard) et secrétariat général.