Vincent DE LUCAS VAZQUEZ

- Formateur Professionnel, dynamique et enthousiaste, possédant plus de 5 ans d'expérience dans la formation, et plus de 20 ans d’expérience dans le secteur de la vente et du commerce.



- Créateur d'entreprise, expérience en matière de gestion, de stratégie, de développement de produits, de livraison et d'expérience opérationnelle dans le domaine de la vente et du commerce



Mes compétences :

Fiable et Organisé

Grande capacité de communication

Motivation des apprenants

Esprit d'équipe

Expertise en prise de parole publique

Mécanique d'apprentissage de groupe

Plan de formation varié

Apprentissage basé sur le questionnement

- Esprit critique

- Expérience auprès des apprenants