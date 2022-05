Vincent DE TANOÜARN

Juriste de formation, j'ai été amené à exercer pendant 25 ans le métier de gestionnaire de copropriété à Paris et en région parisienne et ai pu, à travers toutes les facettes de ce métier, acquérir une véritable polyvalence.



Curieux et autonome, je souhaiterais maintenant élargir mon horizon professionnel et mettre mon expertise immobilière au service d'une structure à taille humaine, pas nécessairement de type syndic.



J'étudie donc de façon transversale d'autres secteurs d'activité pouvant déboucher sur un projet motivant à moyen/ long terme.



Mes compétences :

Conseil juridique

Coordination de travaux

Gestion budgétaire

Gestion administrative