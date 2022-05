Vincent DELINEAU

Ouvert à toutes propositions !



• Conception et réalisation de machines spéciales et équipements mécaniques

• Chiffrage de projets, réalisation de dossiers techniques, travail avec les intervenants dans la réalisation des projets (Chargés d'Affaire, Chefs de Projets, le Service Achats…). Présentation des projets aux clients.

• Etudes techniques, hydrauliques et électriques en lien avec les devis.

• Elaboration et coordination de la production des plans d'ensemble et de détails.

• Suivi de la fabrication et montages en atelier.

• Déplacements ponctuels sur les sites des clients (France et étranger).