Vincent DELMONT

Professeur en Systèmes Numériques en Lycée professionnel, en traitement du signal en l'IUT et assistant directeur délégué aux formations professionnelles, je partage mon savoir faire acquis au fur et à mesure des années en tant que technicien R&D drone chez PICTURES FABRYC ( propagation des ondes électromagnétiques, électronique analogique, électronique de puissance, systèmes d'asservissements, contrôle/commande numérique, aérodynamique et mécanique ).

Auparavant, j'ai effectué 15 ans de R&D électronique dans la SRC CIRTEM (électronique analogique, électronique de puissance / électronique numérique FPGA / systèmes d'asservissements).

Depuis quelques années, l'idée d'enseigner devenait de plus en plus présente. A la rentrée 2017, cette opportunité s'est présentée à moi. L'accompagnement des élèves dans leur apprentissage est une belle expérience. C'est un nouvel élan dans ma vie professionnelle.

Je suis également CEO d'une petite société de production audiovisuelle.





Mes compétences :

Compétences pédagogiques.

Pilotage de projets techniques pédagogiques.

Maîtrise des process de développement électroniques ( CAO, étude et simulation, développement, test).

Maîtrise électronique numérique à base de FPGA ( VHDL), analogique et puissance.

Management d'équipes de développements électroniques / électriques.

Gestion de projet / fournisseurs / clients / recettes.

Maîtrise des systèmes d'asservissements (régulations PID).

Maîtrise de la gestion des assemblages de puissance : Batteries LIPO, ESC (variateurs de vitesses) moteurs brushless, contrôleurs, signalisation etc...

Maîtrise des protocoles de communications : SBUS, SBUS2, PPM, I2C, RS232.



FPGA

ModelSim

VHDL

QUARTUS 2

Schéma électronique

Suivi projet

Routage carte électronique

Suivi sous-traitant

Electronique