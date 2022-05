Enthousiaste, bien organisé et force de proposition, je suis à la recherche de nouvelles opportunités qui me permettront de mettre à profit mes 10 années d’expérience dans la vente, la gestion de réseaux et clients grands comptes, le développement de nouvelles activités, la coordination de projets et le management d’équipe.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Communication

Marketing

Négociation

Management