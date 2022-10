Jeune diplômé, j'ai pu acquérir une expérience juridique et la rigueur y incombant au cours de différents stages. Disponible immédiatement, je suis actuellement à la recherche d'un emploi afin de fonder ma carrière, de mettre à disposition mes compétences acquises en droit des affaires, fiscalité et droit patrimonial, et d'en développer de nouvelles.