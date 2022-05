Vincent DESBENOIT

Bonjour!



Quelques mots clés sur mon profil : Développement Commercial, Ventes, Gestion de comptes clés Management et partenariat dans les Start-Up & Scale-Up



Je travaille actuellement pour Docker en tant qu'Account Executive pour la France, le Middle East, l'Eartern Europe l'Afrique. Docker aide les entreprises à moderniser leurs applications grâce à notre plateforme #1 sur le marché : Docker Enterprise (EE).



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez échanger sur les sujets de transformation digitale, de modernisations d'applications ou bien d'architecture IT.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Télécommunications

Applications mobiles

Développement commercial

Nouvelles technologies

Sales Force

Édition numérique

Presse magazine

Développement international

Saas