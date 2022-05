Vincent DESBOUIT

Je viens de mettre un terme à ma première expérience professionnelle chez Amazon France pour laquelle je suis parti en Slovaquie, au département Finance au poste d'Analyste Financier. Au cours de cette expérience, j'ai pu enseigné le Français à côté du travail d'abord pour aider une personne qui en avait besoin puis par la suite parce que cela me plaisait. J'ai aujourd'hui le projet de me mettre à mon compte en tant que professeur particulier de Français à temps complet.



D'abord diplômé d'un BTS Assistant de Gestion, j'ai ensuite réalisé une double-formation en tant qu'étudiant à l'école de Management de IFAG Lyon en France et l'Université Griffith College of Dublin. Ma dernière année de master était entièrement en anglais avec des professeurs irlandais.



Imaginatif, créatif et expressif, je peux donner beaucoup d'idées, toutefois, je sais être à l'écoute des autres. D'un naturel émotionnel, j'ai du mal à nouer des liens forts avec les autres, en revanche j'aime beaucoup rencontrer et vivre avec des personnes dans un contexte multiculturel aussi bien au travail que dans ma vie personnelle. Je ne suis pas le type de personne à s'imposer dans un groupe. J'aime bouger et je ne me vois pas vivre en France pour le restant de mes jours. J'ai fait 8 ans de théâtre et je suis aujourd'hui danseur de tango depuis 6 mois et j'aimerais me mettre au piano.



Mes compétences :

Pack Office 2010

Internet