Vincent DEUSEBIO

Fort de vingt années d’expérience dans le milieu industriel, en effet j’ai occupé des postes opérationnels de management (35 personnes) dans un milieu industriel automatisé, d’analyse financière, d’ingénierie (rédaction de cahier des charges et suivi de projet), de logistique (mise en place de moyen logistique performant et implantation de poste de travail) et du Lean Management (amélioration continue, formation et coach de chef d’équipe, chef d’atelier) ce qui m’a permis d’obtenir une réelle polyvalence dans différents domaines et me confèrent les compétences requises pour postuler dans votre entreprise

Mon professionnalisme, mon dynamisme, mon sens du service et de la satisfaction client, ainsi que mes compétences professionnelles sont des points forts qui m’ont permis de progresser au poste que j’occupe dans mon entreprise actuelle.

Mon sens de la communication et mon esprit d’équipe m’ont toujours permis d’aller de l’avant et d’atteindre mes objectifs

Ayant un fort désir de relevés de nouveaux challenges et persuadé de pouvoir vous apporter mon savoir-faire, je me tiens à votre disposition pour vous fournir tous les renseignements complémentaires et serait enchanté de participer à un entretien pour vous exprimer de vive voix ma motivation et mes compétences



Mes compétences :

Assembly Lines

Continuous Improvement

Kaizen

Poka-yoke

Production Management

SMED

TQM

Visual Management

Business Objects

CAO Implantation

Essbase

MicroStation

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

SAP