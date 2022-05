Vincent DOREAU

Actuellement élève en Terminale Professionnelle au lycée Saint Thomas D'Aquin à Ancenis, je me prépare à l'examen du Bac Pro Management Relation Clients et Usagers de juin 2015



Dynamique et à l'écoute, je souhaite dans l'avenir exercer le métier de commercial.



Pour compléter mon cursus de formation, j'intègre en septembre 2015 l'école de commerce IDRAC à Nantes pour préparer le BTS Négociation Relation Client en Alternance.



Je suis à la recherche d'une entreprise d'accueil sur Nantes et agglomération pour un contrat de professionnalisation de 24 mois.







Mes compétences :

Prospection commerciale