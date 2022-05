Vincent DOREAU

Je suis le Co-Fondateur du cabinet de recrutement Générationnel.



Mon rôle ? Trouver les meilleurs talents pour nos entreprises partenaires en un minimum de temps.



Grâce à une multidiffusion des offres d'emploi auprès des écoles, sur les réseaux sociaux et sur les jobboards gratuits et payants, nous réalisons un sourcing de CV efficace.

Par la suite, nous effectuons une pré qualification téléphonique ou via Skype des candidatures afin de vous proposer une short list de profils disponibles et intéressés.



Parallèlement, je suis Formateur en école de commerce & université pour accompagner les étudiants sur différentes thématiques :

- construction d'un projet professionnel

- mise en place d'une stratégie de recherche d'entreprise

- gestion de leur e-reputation, personal branding

- rédaction d'un CV et d'une lettre de motivation pertinente

- préparation aux entretiens d'embauche, simulation d'entretiens...



Pour plus d'informations, contactez nous au 01 48 38 31 60 !



