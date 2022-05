Http://aliaz.com/vincent-drabos



Madame, Monsieur,



Je recherche un poste de technicien en télécommunications. Etant dans les réseaux depuis de nombreuses années, j’ai acquis une grande expérience en termes d’efficacité, d’endurance et de souplesse, en particulier dans le déploiement et la gestion d’infrastructure terrestre (fibre optique, paires cuivrées, raccordement coaxial..). J’aimerai pouvoir mettre mes connaissances au profit d’une société ambitieuse, et ainsi donner également un nouveau souffle à ma carrière.

Motivé et méthodique, je suis également titulaire d’un BTS en Electronique, d’un BAC Technologique et d’un BEP. Mon anglais est certifié par l’obtention d’un TOEIC (Année 2010).

Je souhaite intégrer une entreprise dynamique et en expansion, en collaborant ainsi à des projets constructifs et diversifiés.

Vous remerciant de l'intérêt que vous aurez à mon égard, Madame, Monsieur,je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées.



Vincent Drabos





Mes compétences :

Télécommunications

Informatique