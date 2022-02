Vincent DRECQ

Occuper un poste à responsabilité nécessite de prendre des décisions à partir d’informations souvent subjectives. Les managers doivent faire face à «une infinité» de possibilités de choix. Cette difficulté est accrue par le sentiment d’urgence et par la nécessité de sélectionner la « meilleure solution ».

Quand on pilote une entreprise, une équipe ou un projet, on souhaiterait posséder des outils d’aide à la décision simple et efficace. Même si nous possédons les critères pour prendre ces décisions, parfois, il nous manque de la structure, des méthodes et des techniques pour y parvenir.

Ainsi après avoir tenu différents postes à responsabilité dans des industries, j’ai décidé d'aider les managers et directeurs dans la prise de décisions.

J’aide les équipes à la constitution de projets, à la définition et la mise en place de programmes ainsi qu’à la réussite des travaux. Pour cela, je m’appuie sur les normes ISO 21 500® et PMBoK® pour gérer l’incertitude des projets.

J’ai écrit un livre pour aider les managers à prendre des décisions, à obtenir le consensus, à résoudre des problèmes,… Ce livre est publié aux éditions DUNOD : https://www.dunod.com/entreprise-economie/pratiques-management-projet



Je suis synthétique, organisé, méthodique et mes clients disent que mes interventions sont pragmatiques pour s’adapter au contexte et à l’environnement des projets. Mon passé industriel m’a appris à rester orienté vers les résultats concrets et mesurables.

J’aime transmettre mon savoir, je donne des formations sur le management de projet : préparation à la certification du PMI®, Directeurs de projets, PMO, chefs de projet.

Je suis certifié PMP® (Professionnel du Management de Projet).

Mes références : Areva, Storaenso, La Redoute, La SNCF, la CEGOS, Randstad, Action Contre la Faim, Suez Consulting, AG2R La Mondiale, ArdenPlast

ConsultezArray, de nombreuses fiches thématiques sont disponibles



Mes compétences :

Portefeuille de projets

Programme manager

Planification

Management de projet

PMP

Management de projets

GMAO

Conseil

PMI

Organisation

AMOA

Consultant

ERP