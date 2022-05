Vincent DUBOIS

Je suis actuellement en poste en sein de la Direction informatique des services financiers de la banque postale groupe La Poste. Je ne suis pas activement à la recherche d'un poste mais toute opportunité reste à étudier.



J'interviens sur un périmètre applicatif plutôt large nécessitant la maitrise de plusieurs technologies.



Je suis actuellement référent technique sur des projets digitaux.



Architecture hybride Cordova (node, grunt, javascript). Framework basé sur Angular.

Outils Eclipse, webstorm, android studio, xcode et git.



J'ai aussi des activités sur le développement de service REST et sur des applications JavaEE.



J'interviens sur des projets nécessitant la mise en place d'une démarche d'accessibilité. Je suis familier avec l'utilisation de VoiceOver, Jaws et NVDA.



Mes compétences :

JavaScript

Java EE

CSS 3

HTML 5

Accessibilité

Java

XML

REST