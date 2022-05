Vincent DULBECCO

Spécialiste Helicopters Aéronautique

PROFIL PERSONNEL



D?un tempérament travailleur et méthodique, je suis également ambitieux et motivé.

J?aspire à réaliser challenges et projets.

Je suis prêt à mettre à profit mes experiences et ma rigueur, pour évoluer au sein d?une entreprise dynamique européenne.



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



Jan. 2008 en Poste AGUSTAWESTLAND Groupe Finmeccanica , Cascina Costa, Italie

Constructeur International d?Hélicoptères



SALES SUPPORT / MARKETING

- Etude avant-vente des propositions Hélicoptères civils.

- Etude concurrentielle marché VVIP, EMS Heavy Lift Helicopter.

- Gestion templates techniques de la gamme Civile.

- Analyse de marché, Offshore, Transport Vip, EMS, Law enforcement, HPS (Harbour Pilot Shuttle), VVIP.

- Support Service Center AW 109 Power, AW 109 Grand, AW 139, AW 101

-Commercial Forecast 2008- 2015







1997- 1999 GENDARMERIE NATIONALE GCFAG Ba 107, France

Groupement Central des Formations Aériennes de la Gendarmerie Nationale

Service Militaire dans l?unité des hélicoptères de la Présidence de la République.

- Gestion et mise en place des appareils de la flotte

- Assistance et planification des entretiens

- Co-Préparation des vols, vérifications des matériels et reporting hiérarchie

- Vol test, évolution NVG.

- Sécurisation des machines, accueil personnalité

- Habilitation Secret Défence 1998



Mes compétences :

Aéronautique

Aviation

Immobilier

Vente