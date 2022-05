Vincent DUMAY

Https://www.facebook.com/Vincent.ziart

https://m.facebook.com/Vinz-Art-Gallery-150741528365874/



Mes compétences :

Développeur d'applications

Gestion de projets IT et SIRH

Exploitation paie

Gestion administrative de dossiers

Animation d'ateliers en gériatrie

Archiviste

Bibliothécaire

Windows, UNIX, Oracle

Pléiades, Ms Office, Photoshop, Dreamweaver

Outils APHP : Agenda, Gilda, Médiweb

Langages : HTML, JavaScript , ASP, VBscript, DOS

Artiste : la perception des sens

CEGID : exploitation et paramétrage