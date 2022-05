Vincent DUPA

Bonjour, je suis actuellement Ingénieur Concepteur Développeur JAVA J2EE au sein de la société BULL.



J'ai commencé ma carrière au sein d'une petit société dans laquelle j'ai pu me forger un fort bagage technique et de riches expériences humaines. L’initiative, la force de proposition et son investissement y sont mis en valeur.

Pour compléter ce bagage technique, j'ai par la suite intégré une société de service de taille importante où l'accent sur la qualité, la rigueur et l'écoute du client sont encore aujourd'hui ses plus grands atouts. j'ai ainsi comblé mes lacunes sur ce qui composent mon métier. J'ai aussi développé un goût certain sur l'engagement de qualité et de l'application de méthodologie, en particulier l’AGILITE au sein d'un environnement CMMI (qui quoi que l'on en dise peuvent s'avérer compatibles).



Je me suis lancer un nouveau défi en intégrant la société BULL. Une société mature, historique avec des collaborateurs très expérimentés, sur laquelle je compte pouvoir consolider mes acquis et acquérir de nouvelles compétences fonctionnelles.



Aujourd'hui mes atouts ont bien évolués et mes faiblesses ne sont plus devenues des contraintes.

J'essaie toujours d'utiliser au maximum mon envie de progresser et ma curiosité, qui ne m'ont jamais quittées, que ce soit pour mes études, pour mes loisirs ou pour mon métier.

Ma plus grand force reste sans doute ma capacité à analyser et à m'adapter à mon environnement immédiat.







Mes compétences :

JEE

Java EE

Adaptabilité

Informatique

Java

JavaScript

JQuery

Agilité

Rigeur

SQL

Struts 1.3

Spring

Hibernate 3

JSF

OpenLayers

OpenScales

SFD

DCT

Réactivité

HTML

XHTML

CSS 3

HTML 5

CSS 2

Proactivité

Analyse

Esprit d'initiative