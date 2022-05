Actuellement, responsable d'une équipe de 4 chefs de projets, Vincent Eap a six ans d'expérience en gestion de projet, essentiellement en e-Business et Banque de Détail.



Type de projet:

Sélection et implémentation d'ERP, amélioration de sites Internet, amélioration de l'expérience client, réduction du risque de crédit, mise en conformité, optimisation de processus opérationnels



Principaux clients: ING Direct, Société Générale, Expekt.com, Ventadis (M6 boutiques et MisterGoodDeal.com), SNCF, Canal +, France Loisirs



Mes compétences :

Conseil aux entreprises

Conseil en organisation

Conseil

Systèmes d'information

AMOA

PMO

Conduite du changement

Cognos Planning

PeopleSoft

Décisionnel

ERP