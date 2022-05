Vincent EON

Je suis actuellement chargé du développement, de la mise en place et du suivi d'opérations audiotel / sms / mms / wap et internet mobile dans les émissions du groupe France Télévisions.

Gestion d'opérations en partenariat avec des annonceurs et la Régie Publicitaire de France Télévisions.

Mon expérience dans ce domaine est de plus de 10 ans.



Domaines de compétences :

Développement d'application audiotel / sms

Élaboration de scénarios, force de proposition

Bon relationnel avec les productions et/ou journalistes

Analyse des statistiques et des reversements