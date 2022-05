"Amis photographes, je suis disponible pour des retouches photo de manière ponctuelle (en plus de mon poste permanent à M6). Alors si vous chercher un retoucheur photo professionnel, contactez moi." vincent.ferant@live.fr



Graphiste dynamique et polyvalent, j'ai la passion de la pub. Je dispose d'une bonne culture générale et artistique. Créatif dans l'âme, je suis capable de conceptualiser une idée ou d'adapter un concept. Mes qualités relationnelles ainsi que ma disponibilité me permettent de m'adapter à un environnement exigeant.

J'ai un bon esprit d'équipe, je suis curieux et j'ai des aptitudes pour l'illustration, les storyboards et la conception typographique.



Mes rôles sont :

- Développer des concepts destiné à la communication publicitaire (imprimé ou multimédia),

- Produire des maquettes à des fins de présentation client, ou comme principe pour la production,

- Concevoir de nouvelles piste créatives,

- Proposer des solutions graphiques.







Mes compétences :

Infographiste

Créativité

Maquettage

Création