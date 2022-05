Vincent FISSET

1992 : Diplôme de l'Ecole Supérieure de Gestion de Paris. (E.S.G.)



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE.



2014 - 2017 TOMMASINI - Directeur Administratif et Financier

PME familiale (Dept. 59)- BTP - 250 pers. - CA : 40 M€



2011– 2014 SOGIPHAR – Directeur Administratif et Financier

Coopérative pharmaceutique – 1 300 adhérents - 250 per. - CA : 350 M€



FORMATION / DIVERS

• 48 ans, mobile, membre chorale, course à pied, VTT, randonnée en montagne, modélisme