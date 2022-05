Vincent GARNIER

En poste depuis 2009, je tends à toujours viser l'excellence ainsi que le haut de gamme. Titulaire d'une Maîtrise en Langues Etrangères Appliquées cette base me permet d'être polyvalent dans différentes langues et diverses matières tel que le droit.

Mon objectif est la satisfaction de mes clients tant vendeurs qu'acquéreurs en leur proposant un service personnalisé en fonction du bien et des desiderata de chacun.



Mes compétences :

langues étrangères

Management

Conseil