Vincent GENESTE

J'aime relever de nouveaux défis, c'est pourquoi j'aimerais approfondir mon expertise technique dans les réseaux de télécommunications et la sécurité réseau, avec pour ambition d'occuper un poste d'architecte en télécommunications.



J'ai de très nombreuses expériences en architecture, routage & commutation. J'ai travaillé avec succès sur des projets diversifiés, impliquant des petites aussi bien que des très grandes structures, dans des environnements variés tels que la santé, la défense ou les entreprises privées.



Par mes expériences passées j'ai pu tenir des rôles de prévente, d'administrateur réseau, de consultant réseau et d'ingénieur réseau. J'ai ainsi développé toute une panoplie de compétences.



Spécialités :



• Technologies Cisco et Juniper

• Architecture

• Routage & commutation

• Wifi

• Securité

• Plateformes de surveillance



Au fil des années, j'ai eu l'opportunité d'acquérir de nombreuses certifications, tout en me spécialisant dans Cisco ainsi que Juniper.



Certifications :



• CCNA

• CCNA Security

• CCNP R&S

• CCDA

• CCDP

• JNCIA

• JNCIS-ENT

• JNCIS-SEC

• JNCIS-WLAN

• JNCIP-ENT

• JNCIP-SEC

• ACMA

• WUG



Mes compétences :

Network Security

Orion

Aruba Wireless

Cisco WLAN

High Availability

Juniper Technologies

Cisco Technologies

Network Architecture

JNCIP

CCNP

Firewalls

Cisco IOS

Cisco

Juniper WLAN

Wireless Site Surveys

Network Monitoring Tools

Juniper JUNOS

WhatsUp Gold

CCNA

Routing Protocols

Juniper

VoIP

JNCIA