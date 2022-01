Vincent GRAVIERE

MON EXPERIENCE :

J'ai travaillé 17 ans dans l'industrie automobile chez des équipementiers automobiles de premier plan (MAHLE / DELPHI)

J'ai occupé des fonctions d'ingénieur qualité fournisseurs, d'acheteur famille et de responsable qualité site.

J'ai l'habitude de travailler avec des panels internationaux de fournisseurs (Europe / Asie) et de collaborer au sein d'équipes projets internationales et multidisciplinaires.

J'ai travaillé sur des familles de produits variées : fonderie sous pression aluminium et fonte GS (expérience industrielle de 20 ans), injection caoutchouc, extrusion plastique, granulés plastique, métallurgie des poudres, traitement de surface,

Je déploie des approches structurées, analytiques et rigoureuses, toujours focalisées sur les résultats.





MON APPROCHE de la relation fournisseurs

me concentrer sur,

- les savoirs-faire et savoirs technologiques des fournisseurs (audit / benchmark / revue technique...)

- leur capacité de production (analyse capacitaire / run@rate)

- leur capacité à délivrer la qualité et les quantités attendues à la date requise (PPAP / run@rate)

- leur capacité á delivrer aux meilleurs couts (analyse de la répartition des couts incluant couts de transport, de stockage, d'outillage, termes de paiement...)

- leur réactivité et proactivité



Mais aussi,

- assurer une communication rapprochée avec les fournisseurs

- identifier et en gérer les risques (tant en phase projet qu'en vie en série)

- tenir et faire tenir les engagements contractuels

- déployer des stratégies long terme



Mes compétences :

Achats internationaux

Relation fournisseurs

Run @ Rate

Respect des engagements

Contrôle qualité

Encadrement

Proactivité

Gestion de projet

VDA 6.3

Approvisionnement et achats

5 Why

SAP

Formation

AMDEC

APQP

Microsoft Office

Sourcing international

Respect des délais

Rigueur

Relations commerciales

Réactivité

Diagramme de causes et effets (6M)

Relationnel

Sens du contact

PPAP

Analyse

8D

Esprit d'équipe