Vincent HENAUX

Compétences Fonctionnelles



Architecture



· Design d’Architectures Systèmes et Réseaux sur environnement Cloud Hybride.

· Encadrement et gestion d’équipe IT et Projets.

· Gestion de projets (Etudes de faisabilité, Migrations, intégrations, développements, TMA) .

· Gestion des Budgets et contrats Partenaires Infrastructures (Claranet / Microsoft).

· Encadrement et pilotage des partenaires Cloud (Claranet, Microsoft).

· Gestion des flux chauds/froids pour composants d’interconnexion applicatifs.

· Mise en place et suivi d’indicateurs (SLA et KPI).

· Pilotage technique (Reporting client/Interne)

· Mise en place des infrastructures postproduction

· Rédaction des documents de mise en œuvre

· Gestion des déploiements et automatisation de la chaine de production.

· Mise en place de politiques de sécurité récurrentes (PenTests, audits) internes ou en prestation

· Mise en place des politiques de maintenance avec les partenaires (Patch Management, Monitoring)

· Veille Technologique



Livrables



· Réalisation de la recette technique et procès-verbaux

· Elaboration de dossier d’architecture général

· Participation aux comités de pilotage

· Escalade des anomalies fonctionnelles et suivi

· Réalisation d’Audit et rapport d’audit

· Planification des implémentations en production en accord avec la RoadMap

· Animation d’atelier technique (Workshop)



Conduite du changement

· Conception et suivi de plan d’action

· Accompagnement et formation des utilisateurs



Mes compétences :

Exchange

Cisco

Linux Redhat

Nagios

Cacti

SCCM

FSecure

SCOM

Windows server

MySQL

SQL Server

Oracle

IIS

VMWare View

VMWARE ESX

Informatique

SQL

ITIL Foundation V3

WSUS

Landesk

Openstack

VCloud

Gestion de projet

Réactivité

Zimbra

Kali

Checkpoint

mariaDB

Apache

Squid

Sécurité informatique

Nginx