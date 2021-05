Vincent L'HOTE

Bonjour,



Après un BTS de Technico-commercial, j ai intégré la société MATRA pour la commercialisation de centraux téléphoniques d entreprises. Pendant 2 ans, ma mission était de prospecter les PME utilisatrices, étudier les besoins techniques et vendre les solutions complètes.



Après cela, au sein du département « vidéo-professionnelle » de la société PANASONIC, j étais responsable des ventes indirectes en IDF. Des comptes comme REXEL et SONEPAR étaient de mon panel de clients.



Après trois années chez Panasonic, j ai intégré la société GROLLEAU pour représenter le département « courants forts et faibles » en Ile de France. Les domaines technologiques concernés étaient l éclairage public, la signalisation tricolore, la distribution électrique entre autres.



Le marché télécom, qui représentait 75% du CA, s essoufflait avec un seul client et un seul produit dans ce domaine, il était nécessaire de se diversifier.



Jai pris l initiative de présenter, avec le soutien de membres des équipes techniques et commerciales, de nouvelles opportunités de développement comme la création dune ligne d intégrations électriques des armoires sur mesure.

Stratégie payante. La recherche de nouveaux prospects et de nouveaux produits s est intensifiée, des comptes ont été ouverts tels que la SNCF et Ericsson, pour ma part, et d autres par mes collègues de la force de vente.



Pour appuyer mes idées de développement commercial sur un argumentaire précis, j ai entrepris de reprendre des études en Master 2 en cours du soir, au CNAM, afin de me spécialiser en marketing industriel et me faire accompagner de professionnels du domaine.



En même temps, La société GROLLEAU se réorganisait. Une nouvelle direction commerciale est promue après la revente par la holding mettant fin à tous mes projets. C est pourquoi, relancé par d anciens membres de Panasonic, j ai intégré La société TKH-AASSET Security comme responsable de la distribution de leurs produits en région PACA. Cette offre ma séduit en me permettant d associer une activité professionnelle et une qualité de vie améliorée.



Pour des raisons personnelles et après 2 années en PACA, je suis retourné en IDF chez Geutebruck puis chez Dahua Technology, constructeurs de matériel de vidéosurveillance. Ceux-ci mont ouvert les portes des sites les plus sécurisés de France tels que les CEA, les centrales nucléaires ou les groupes Thales et SAFRAN entre autres, pendant plus de 5 ans.



Aujourd'hui, je suis disponible et à l'écoute d'opportunités pour une nouvelle aventure professionnelle et de grands challenges commerciaux.



Qu'en pensez-vous ?



Mes compétences :

Vente B2B

Développement commercial

Nouvelles technologies

Électromécanique

Sécurité électronique

Prescriptions