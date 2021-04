Vincent LE GOFF

Depuis 1996, mon parcours dans le groupe m'a donné l'occasion de traiter des différents aspects du contrôle de gestion dans un environnement international et décentralisé de la direction générale au centre de profit, avec notamment le reporting à la maison mère, la prise en compte de la gestion par les opérationnels agences et usines,... J'ai également été impliqué dans les domaines informatique, juridique, administratif, production, et le développement commercial.



Mes compétences :

Gestion

Administration

Finance