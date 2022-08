Vincent PRONO

Je cherche un poste de responsable de formation ou de coordinateur pédagogique, idéalement auprès d'un public en difficulté sinon dans les domaines de l'informatique, du BTP ou du transport.



Communicant, je peux manager une petite équipe.



Efficace et polyvalent, je me sers de mes compétences en informatique pour structurer et pérenniser mon travail.



Compétences pédagogique :

Financement.

Montage de formations diplômantes, qualifiantes, intra et inter entreprise et à distance.

Connaissance du public initial et demandeur d'emploi.



Compétences informatique :

Développeur, gestion de bases de données, bureautique.



Compétences managériale :

Gestion des objectifs et du budget.

Animation et délégation.