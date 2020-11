Vincent RIVIÈRE

Contact & témoignages sur https://riviere-vincent.fr/



Depuis 6 années, j'analyse, j'optimise, et fiabilise des systèmes industriels automatisés et robotisés au sein d'industries agroalimentaire et pharmaceutique. Cherchant constamment à obtenir le meilleur, j'ai concentré mes compétences sur les automates Siemens (Step7, TIA Portal), Schneider (PL7-2/3, PL7Pro & UnityPro) et Omron (SysmacStudio).



Persuadé que l'humain est au cœur de la transformation de l'Industrie, je développe également des interfaces homme-machine et supervision Siemens, Schneider et Omron en veillant à proposer la meilleure expérience d'utilisation possible.



Enfin, pour assurer la pérennité de mes interventions, je réalise régulièrement une veille professionnelle sur la transformation digitale au sein l’Industrie et vous propose de découvrir les articles les plus pertinents à travers ce site https://lindustrie40.fr/



Mes compétences :

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Vijeo designer

PL7 Pro

Unity pro

See Electrical Basic

InTouch

Programmation WEB (HTML/CSS/PHP/)

Omron - Sysmac Studio

Omron - CX-Programmer

Siemens - Step 7

Automatisme