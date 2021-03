Vincent SAÑA

Diplômé dans l'assurance et la protection sociale, j'ai connaissance de ses mécanismes. Je sais manier les évaluations économiques pour dégager l'efficience des actions réalisées ou de projets.



Cumulant des expériences en masse salariale, dans le dialogue social puis dans le contrôle de gestion, je sais évaluer et benchmarker un service, un établissement ou un ensemble d'entité sur ses caractéristiques standards (activité, finance, RH, productivité). J'actualise, crée et synthétise des indicateurs pour mesurer et traduire l'activité ou la performance.



Rendre compte sur ce qui est vraiment important et alerter sur les menaces éventuelles sont deux activités étroitement liées à mon action car l'objectif reste toujours le même : vous aider à prendre les meilleures décisions.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Analyse économique

Gestion budgétaire

Benchmarking

Comptabilité analytique

Business Objects

Contrôle de gestion

Monitoring