Vincent SAUREL

Prestataire informatique : comment bien choisir ?

Linfrastructure informatique évolue en permanence

Au fil de la vie dune entreprise, avec lévolution de lactivité, laugmentation des effectifs ou la complexification de son infrastructure informatique, le besoin de faire appel à un professionnel de linformatique se fait sentir. Problèmes sur les postes, mises à jour, migration de la messagerie ou mise en place doutils collaboratif, il est temps de trouver un prestataire informatique de proximité, qui soit expert dans son domaine et qui sache donner lécoute nécessaire.



Mais comment prémunir mon entreprise des pannes ou massurer que la modernisation du parc informatique se déroule sans heurt ?



Ce que propose Scriba à la plupart de ses clients, ce sont des services informatiques proactifs (en prévention dun problème), reconnus pour revenir moins cher que les services réactifs (en réponse à un problème) ou de dépannage. De nos jours, faire confiance à un prestataire informatique est choix important, qui prend du temps et de la réflexion. Il est judicieux dy mettre le même niveau dexigence que pour la sélection de son avocat ou de son comptable par exemple, car laccompagnement sur le long terme sera décisif pour les performances de lentreprise, au niveau de sa productivité et de son agilité financière.



Les rôles dun prestataire informatique

Identifier les aspects à haut risque qui exigent une attention immédiate, cest notre métier. Prenons lexemple dun serveur de sauvegardes qui fonctionne depuis des années mais qui ne sauvegarde que les répertoires locaux, nous identifions que ce besoin critique doit dabord être traité pour assurer la continuité et la stabilité de votre système dinformation. Nous vous proposerons des audits et un plan daction adapté.



Notre métier est aussi dassurer une surveillance proactive de vos systèmes, sur site en hébergé dans le cloud. Scriba propose de nombreux services à la carte et toute entreprise y trouve la réponse à son besoin. Chez Scriba, le centre de support et de service compte 30 personnes localisées en France, dont une équipe dédiée à la surveillance et au monitoring de vos systèmes. Si vous rencontrez une urgence critique sur votre infrastructure informatique, ces ressources techniques seront disponibles pour déclencher les interventions nécessaires, à distance ou sur site.

Des prestations informatiques qui respectent votre budget

Mettre en place des services adaptés à votre budget et à vos besoins cest notre priorité.

Les services informatiques proactifs offrent une meilleure valeur sur le long terme que les services de dépannages classiques. Nous vous proposons un plan daction détaillé et respectant votre budget. Élaborer des plans daction à long terme pour le matériel, les logiciels et les mises à niveau de toute linfrastructure permet de réaliser des économies concrètes. Nous travaillerons avec vous pour identifier les domaines où les mises à niveau technologiques peuvent rendre votre entreprise plus efficace. La résolution des problèmes au quotidien et la gestion des flux opérationnels sont des éléments importants en informatique. Si vous cherchez à tirer parti de la technologie pour la croissance de votre entreprise et lefficacité des coûts, vous devez disposer dune stratégie informatique managée par un professionnel.