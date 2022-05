Vincent VIANDIER

Marketing Digital depuis 3 ans dans le secteur du tourisme et de l’événementiel (Megève), 2 ans d'e-commerce et marketing dans le secteur de la distribution d’articles de sport (CCM, Easton Hockey), 2 ans d'expérience dans le loisir haut de gamme en tant que Chef de produit (Smartbox) avant un passage par l’entrepreneuriat.



En charge du développement marketing et web-marketing (Big Data / BI, CRM, stratégie développement marketing, billetterie/commercialisation, market place), de la communication touristique et événementielle (JAM2018, JAM2017, JAM2016, Tour de France, Championnat du Monde de Hockey U20, Polo, Jumping, etc.), et de la Digitalisation de la station Megève (site web, social media management, apps, etc.)



#GrowthHacking #CommunicationDigitale #MarketingCommunication #SEO #SEM #SMM #Omnicanal



Mes compétences :

Gestion de projet

Analyse technique

Mix marketing

SEO/SEM

Prestashop

Drupal

Trading des Futures

Wordpress

Marketing

Gestion de portefeuille

Finance

Management

Trading

Chef de Produit

eCommerce

HTML

Community Management

Cascading Style Sheets

du Management

Traffic Management

SEM

Microsoft Excel

Customer Relationship Management