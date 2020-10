Vincent WATTEBLED

J'ai découvert l'immobilier lors de mon voyage de 6 mois en Angleterre auprès d'un responsable d'agence à Londres. J'ai donc décidé de me lancer dans une licence, puis voyant que je pouvais en apprendre plus, j'ai décidé de continuer en Master. J'ai choisi l'alternance car je pouvais pratiquer et apprendre efficacement en travaillant. J'ai toujours suivi l'expression "c'est en faisant, qu'on apprend".



Mes compétences :

Baux d'habitations

Baux Commerciaux

Microsoft Office

Gestion de projet

Suivi des réclamations

Suivi budetaire et suivi de procédures

Controle de facturation

Révision et renouvellement des baux

Forecasting

Invoicing > Issuing Invoices

Insurance Claims > Claims Administration