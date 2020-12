Mon expertise est la conception, le lancement et le suivi de collections de tissus d'Ameublement ( unis, jacquards, voilages, velours) pour les salons professionnels en cohérence avec la politique commerciale et le cahier des charges qui me sont demandés.



Dans ce cadre, je propose une offre sur-mesure de conseils et un accompagnement dans le développement de votre future collection ou d'un projet spécifique demandant un appui supplémentaire dans votre équipe de style.



Je suis à votre écoute dès aujourd'hui pour établir avec vous vos besoins et vos attentes.



Violaine MARTIN

06 18 59 58 97

contact@violainemartin.fr

https://violainemartin.fr/



Mes compétences :

Designer textile

Spécialisée en tissage ( unis, jacquards, voilages)

Créative