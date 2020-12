Violaine THIERY

Bonjour,

Je suis une femme souriante et dynamique, toujours en recherche de nouveautés.

J'aime apprendre et me sentir en situation d'urgence , accomplir de nouveaux défis , telle est ma devise.

Je n'ai pas hésité à changer de région pour réaliser mes projets et atteindre mes objectifs, mais je sais rester logique et suivre une ligne de conduite.

Compétente dans mon domaine, je peux l'être dans tout autre domaine, si l'on me propose des formations et qu' on me montre le chemin vers la réussite. Je sais réagir à toutes les situations.

J'ai obtenu mon BTS en alternance Assistante Ressources Humaines

Féminine, j'aime le sport intense, la mode et les océans.



Mes compétences :

Gestion administrative

Vente

Management

Microsoft Word

Microsoft Excel

Analyse des besoins

Contribuer à l'élaboration et au suivi du plan de

Venir en appui aux entretiens en vue de recruter d

Organiser l'intégration d'un nouveau salarié

Rédiger et diffuser une offre d'emploi et effectue

Rédiger un profil de poste

Collecter les éléments variables de paie

Veille juridique

Gestion des ressources humaines

Elaborer et actualiser les tableaux de bord RH