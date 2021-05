Virgile ALLEMAND

Dans la suite de mon parcours dans les champs de la psychologie puis de l'insertion professionnelle, je suis actuellement le CAFDES de l'IRTS de La Réunion dans le but d'exercer des responsabilités de direction d'établissement social et médico-social.



J'effectue en parallèle différentes missions : formateur pour les métiers de l'insertion, rédaction de piges dans le domaine de l'insertion et conseiller en insertion professionnelle.