En tant que psychologue, j'ai développé et enrichi ma sensibilité clinique dans une approche intégrative, la thérapie des Schémas (J. Young).

Je suis, également, formateur pour les professionnels du champ sanitaire et social, tels que les secteurs médicaux, paramédicaux, sociaux et médico-sociaux.



Mes compétences :

Ethnopsychiatrie

Neuropsychologie

Thérapie des Schémas

Psychopathologie

Psychologie clinique

Formateur occasionnel

Conduite de réunion

Gestion de projets