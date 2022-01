Virgile VANOOSTEN

Je dispose d'une double compétence informatique (DUT Informatique) et marketing (ESM-A, Ecole supérieure de management en alternance). Au cours de mes études en alternance, je me suis spécialisé dans la gestion de projets digitaux (Marketing & E-Commerce) au travers de différents métiers (Chef de produit, Chef de projet CRM, Chef de projet Webmarketing).



Après avoir vécu une année en Ecosse, où j'ai perfectionné mon anglais et suivi une formation Photoshop technique et artistique, j'ai intégré la société Computacenter en tant que chef de projet e-commerce, puis Consultant Ebusiness. Au sein d'une équipe internationale (France / Allemagne / Angleterre), je contribue à répondre aux différentes problématiques liées au commerce électronique dans un environnement B2B (Boutique en ligne, Punchout, Commandes électroniques, Facturation dématérialisée etc.).



Mes compétences :

Marketing

Webmarketing

Développement web

SEO

SEM

Gestion de projet

Marketing relationnel

Réseaux sociaux

Web design

Reporting

Analyse de données