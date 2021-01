Titulaire du CAP petite enfance, je suis à la recherche d'un poste d'animatrice de la petite enfance. Soucieuse du bien-être de l'enfant, je suis patiente et prête à m'investir dans mon futur emploi.

Disponible immédiatement, je me tiens à votre disposition pour plus informations.

Cordialement.

Virginie Evano





Mes compétences :

Sphinx Software

Microsoft Works

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Excel

Internet