Je suis diplômée d'un master 2 de psychologie clinique et d'un Diplôme Universitaire de Neuropsychologie et Pathologie cognitive. Au cours de mes nombreux stages, j'ai travaillé auprès de diverses populations présentant de multiples problématiques.



Mes compétences :

Suivi de patient

Thérapie comportementale et cognitive

Thérapie individuelle et familiale

Travail en équipe

Animation d'ateliers thérapeutiques

Bilan psychologique

Psychologie clinique

Soutien psychologique

Hypnose